Köpping lädt Sachsens Unternehmerinnen zum "Ladies Lunch"

In Dresden treffen sich am Donnerstag starke Frauen aus der sächsischen Wirtschaft zum "Ladies Lunch" Gleichstellungsministerin Petra Köpping hat nach Angaben zum dritten Mal Unternehmerinnen und Gründerinnen zu dem Treffen eingeladen und wird auch an dem Podiumsgespräch teilnehmen. Die rund 150 Teilnehmerinnen werden in den Historischen Deutschen Werkstätten Dresden-Hellerau über Netzwerkarbeit als wichtigen Bestandteil für unternehmerischen Erfolg diskutieren.