Unterrrichtsbeginn für 486.000 Schüler in Sachsen

Die Grundschule in Beilrode bekommt am Vormittag Staatsbesuch: Sachsens Kultusminister Christian Piwarz übergibt Zuckertüten an die Beilroder Schulanfänger. In der Grundschule gibt es zwei neue 1. Klassen mit 41 Schülern. Insgesamt werden an der Schule 165 Schüler unterrichtet.