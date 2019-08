AfD Sachsen will Lehrer-Seiteneinsteigerprogramm ausbauen

Die AfD Sachsen ist bereit für eine mögliche Regierungsübernahme. Das sagte der sächsische AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban am Sonnabend im Gespräch mit MDR SACHSEN. Urban sagte, er würde das Amt des Regierungschefs ausüben. "Ich will nicht unbedingt Ministerpräsident werden, aber wenn es gemacht werden muss." Als möglichen Koalitionspartner brachte er erneut die CDU ins Spiel, allerdings nicht unter der Führung von Michael Kretschmer. "Ich möchte einfach, dass sich nach der Wahl in der CDU was verändert. Dass dort konservative Politiker wieder mehr den Ton angeben und dass dann vielleicht eine Bereitschaft da ist, unter einer AfD-Führung mit uns zusammen zu arbeiten."