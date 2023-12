Es ist der 23. April 2023, der 33. Spieltag der 3. Liga steht an und der FSV Zwickau mit dem Rücken zur Wand. Als Vorletzter brauchen die "Schwäne" jeden Punkt, mit einem Sieg gegen Rot-Weiss Essen könnte der Rückstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte verkürzt und die vage Chance auf den Klassenerhalt am Leben gehalten werden. Das Spiel unter der Leitung von Schiedsrichter Nicolas Winter nimmt zunächst einen positiven Verlauf für Zwickau, Dominic Baumann bringt den FSV in der 36. Minute durch einen abgefälschten Schuss in Führung.