Das große Ziel ist erreicht: Die Kampagne zur Rettung des FSV Zwickau hat die angestrebten 500.000 Euro vier Tage vor Ende geknackt. "Wir sind absolut überwältigt und dankbar, dass uns so ein riesiges Ausmaß an Hilfe hier in Zwickau erreicht. Die Aufbruchsstimmung im und um den Verein ist für uns schwer in Worte zu fassen. Alle, die mit anpacken oder angepackt haben, können mehr als stolz auf sich sein!", ließ der Regionalligist mitteilen. Mir diesen Spenden aus dem Crowdfounding kann der FSV Zwickau wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Und "zudem selbstständig und frei von zu uns konträren Investoren bleiben".