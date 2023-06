Das gaben die "Schwäne" am Donnerstag auf ihrer Homepage bekannt. Die Partie gegen Essen am 23. April 2023 war nach dem Wurf eines vollen Bierbechers auf Schiedsrichter Nicolas Winter von der Zwickauer Haupttribüne aus zur Pause abgebrochen worden. Der Täter war identifiziert worden. Der DFB wertete die Partie Anfang Mai mit 2:0 für die Gäste. Am Ende der Saison stieg Zwickau ab.