Olympia 2026 in Thüringen oder Sachsen: Diese Idee rückt in immer weitere Ferne. Der Deutsche Bob- und Schlittensportverband (BSD) hat sich nun dafür ausgesprochen, die Olympia-Medaillen im Bob, Rodeln und Skeleton im übernächsten Jahr im Gastgeberland Italien zu vergeben. "Es wäre einmalig im olympischen Geschehen, dass ein Rennen aus dem Olympia-Programm ausgelagert wird und woanders stattfindet. Wir wären dann kein richtiger Teil der Olympischen Spiele mehr", sagte Thomas Schwab, der BSD-Vorstandsvorsitzende. Olympia findet in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.

Die Entscheidung über den Austragungsort der Bob-, Rodel- und Skeleton-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien steht kurz bevor. Die Organisatoren von Mailand-Cortina haben nicht zuletzt aufgrund der hohen Kosten noch keinen Eiskanal präsentiert, in dem die Wettbewerbe stattfinden sollen. "Auf die Entscheidung aus Italien bin ich schon ziemlich gespannt", sagte Schwab (61).

Zuletzt hatte die Vergabekommission in Italien grünes Licht für den Neubau der Bob- und Rodelbahn in Cortina gegeben. Die Kosten belaufen sich auf 81 Millionen Euro. Eine Baufirma aus Parma will das Projekt realisieren. Ob 2026 im Cortina-Sliding-Centre die Medaillen vergeben werden, ist trotz der neuesten Entwicklungen unklar. Das Internationale Olympische Komitee hat sich gegen den Neubau ausgesprochen und will die Rennen auf einer bereits bestehenden Bahn außerhalb Italiens durchführen.