"Ich bin Gott dankbar für die Möglichkeit, meinen Traum als Basketball-Profi leben zu dürfen. Nachdem ich in den vergangenen Jahren viel in Europa herumgekommen bin, fühlt es sich nun richtig an, in Weißenfels ein zweites Jahr zu bleiben", sagte Callison und dankte gleichzeitig den Anhängern: "Ich liebe die Fans und die Atmosphäre in der Halle."