Der dritte Triumph in Folge über die Bayern war zum Greifen nahe, aber mit einem Punkt kann und muss der Pokalsieger zufrieden sein: RB Leipzig und Bayern München trennten sich im Topspiel des 6. Spieltages 2:2 (2:0). Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann brachten Lois Openda (20.) und Castello Lukeba (26.) die Leipziger in Führung. Harry Kane (57.) per Handelfmeter und Leroy Sané (70.) sorgten nach der Pause dafür, dass die Bayern ungeschlagen bleiben.



Mehr Infos in Kürze