Die Leipziger begannen im Vergleich zum 0:0 gegen den VfL Bochum und der Länderspielpause startet RB mit vier Neuen: Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen rotierten für Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko, Lukas Klostermann und Xaver Schlager in die Startelf. Schlagers Fehlen hatte Rose am Tag vor dem Spiel noch verschwiegen, am Spieltag teilte RB kurz und knackig mit: "Aus Gründen der Belastungssteuerung ist Xaver Schlager nicht mit nach Darmstadt gereist."

Leipzig war unfassbar effizient, Darmstadt blieb leidenschaftlich und belohnte sich in der 33. Minute. Nach einem Tritt in die Wade von Kevin Kampl gegen Tobias Kempe gab es Elfmeter. Kempe, der einst in Aue und Dresden Duftmarken setzte, trat selbst an und verwandelte abgezockt: 1:2.