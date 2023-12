RB gegen Top-Teams: Schon 9:6 Tore

Taktisch wird es eine hochinteressante Partie. RB hat in seinen bisherigen drei Saison-Duellen mit Top-Fünf-Teams immer für reichlich Spektakel gesorgt. Von Bayern München trennte man sich 2:2, in Leverkusen verlor man 2:3 und gegen Shooting Star VfB Stuttgart hieß es am Ende 5:1. Der BVB drehte gegen Gladbach ein 0:2 in ein 4:2, setzte danach aber in Leverkusen auf eine sehr defensive Grundausrichtung und hatte bei Bayer und in Stuttgart Probleme bei Ballbesitz. Kapitän Emre Can hatte im ZDF nach dem Pokalaus gepoltert: "Fußballerisch war es eine Katastrophe". Trainer Edin Terzic betonte auf der Pressekonferenz vor Leipzig, dass die "BVB-DNA" eigentlich Offensive beinhalte. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Rose gegen seinen Dortmunder Vorgänger und Nachfolger Terzic

Terzic und seine Taktik stehen unter Beobachtung. Und das ausgerechnet im Duell gegen seinen Vorgänger Rose. Der hatte Terzic zunächst nach dessen DFB-Pokaltriumph mit dem BVB beerbt. Das Finale 2021 gewann Dortmund 4:1 gegen RB Leipzig. Rose holte in der Saison 2021/22 gute 2,03 Punkte pro Spiel mit dem BVB, wurde trotz der Vize-Meisterschaft aber wieder entlassen, weil er keine Konstanz in die Leistungen bekam. So scheiterte man im DFB-Pokal an Zweitligist St. Pauli. Terzic verpasste 22/23 die Deutsche Meisterschaft nur haarscharf. Bildrechte: IMAGO / Eibner