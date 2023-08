Leverkusens Jeremie Frimpong (24.) brachte das Team von Bayer-Coach Xabi Alonso in einer dominanten Anfangsphase in Führung. Jonathan Tah (35.) und Florian Wirtz (64.) erzielten die weiteren Treffer. Leipzig konnte durch Dani Olmo (39.) und Lois Openda (71.) zwar zweimal zum Anschluss treffen. Eine Woche nach dem 3:0 Supercupsieg gegen Meister Bayern München wirkten die Leipziger aber anfällig und hatten wenig klare Aktionen. Ein Punktgewinn blieb dem Pokalsieger verwehrt, er wäre auch nicht verdient gewesen.

Leverkusen schaltete in der Leipziger Offensive vor allem die in der Vorwoche ao auffälligen Offensivkräfte Dani Olmo und Xavi Simons aus. So konnte das Leipziger Angriffsspiel kaum Wirkung entfalten. Leipzigs Abwehr hatte dagegen mit einem hoch aufgerückten Leverkusener Team und frühem Pressing seine Probleme. Zudem bekam vor allem die linke RBL-Seite mit Leverkusens Offensiv-Achse Jonas Hofmann, Jermemie Frimpong und Victor Boniface kaum in den Griff.