"Eine ausführliche Analyse in der derzeitigen Pokal- und Länderspielpause hat nun zu dem Entschluss geführt, nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege zu gehen", heißt es in der Mitteilung. Der 36-Jährige hatte die Fußballerinnen von RB in die Bundesliga geführt, wo sein Team aktuell Tabellen-Neunter ist. Damit steht der Aufsteiger vier Punkte vor der Abstiegszone.