Am kommenden Sonntag tritt RB gegen den 1. FC Union Berlin an. "Wir hatten nicht die Überzeugung, nicht das Vertrauen in vielen Dinge, die normalerweise normal für uns sind. Das müssen wir aufarbeiten, ganz klar", erklärte Coach Rose. "Dann müssen wir uns einen guten Plan zurechtlegen, einen einfachen Plan möglicherweise, auch um die anderen Teile des Gehirns der Jungs fürs Spiel freizubekommen, dass sie nicht so viel nachdenken."