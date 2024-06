Er glänzte sofort mit sensationellen Paraden in der Bundesliga und im DFB-Pokal sowie der Champions League. Durch seine starken Leistungen wurde Blaswichs Vertrag bei RB im September 2023 vorzeitig um ein Jahr bis 2026 verlängert . Seine Entwicklung blieb auch beim DFB nicht unbemerkt und es folgte im November 2023 eine erstmalige Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann . Allerdings geriet Blaswich danach in ein Formtief. Nach drei Niederlagen in Folge und neun Gegentoren wurde er schließlich im Februar dieses Jahres wieder von Gulácsi im RB-Tor verdrängt .

RB-Torhütertalent Timo Schlieck wird indes an den belgischen Fußball-Erstligisten RSC Anderlecht ausgeliehen. Der 18-Jährige hatte nach starken Leistungen in der U19 und in der Youth League erst im März einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 bekommen. Nun soll er in Anderlecht vorwiegend für das zweite Team, die RSCA Futures, in der zweiten Liga zum Einsatz kommen. Der belgische Club hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. Die Sachsen haben sich hingegen eine Rückkaufoption offen gehalten, teilte RB mit.