Er war der überragende Spieler auf dem Platz, Dani Olmo führte RB Leipzig fast im Alleingang ins Endspiel des DFB-Pokals. Und zeigte einmal mehr, dass er, wenn er richtig fit ist, der Unterschiedsspieler im Mittelfeld der Leipziger ist. Ein Tor erzielte der spanische Nationalspieler beim 5:1-Triumph in Freiburg selbst, drei legte er auf. Wie wichtig die genialen Momente des Mittelfeldspielers sind, weiß auch Leipzigs Trainer Marco Rose: "Danis Fähigkeiten kennen wir, auch seine Wichtigkeit für uns. Er kommt jetzt hoffentlich noch einmal richtig ins Laufen zum Ende der Saison und bleibt hoffentlich gesund."

Überbelastung 2020/21 führte zu vielen Verletzungen

Damit sprach der Coach von RB einen ebenso wichtigen Punkt an. Denn die letzten beiden Spielzeiten von Olmo sind auch gekennzeichnet durch viele, meist muskuläre Verletzungen. Was wiederum seinen Ursprung in der Saison 2020/21 haben dürfte. Da war er bereits absoluter Topspieler bei RBL, auch dank seiner Fähigkeiten kamen die Leipziger in der Champions League bis ins Achtelfinale, schlossen die Bundesliga auf dem zweiten Platz ab. Danach spielte der Spanier mit der Nationalmannschaft auch noch die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele. Die hohe Belastung, 46 Mal für RB Leipzig und mehr als 20 Spiele für Spanien, forderte ihren Tribut. Wegen eines Muskelfaserrisses fehlte Olmo in der Vorsaison gleich zwei Mal mehrere Wochen. Und auch in der aktuellen Saison wurde der 24-Jährige mehrfach verletzungsbedingt ausgebremst. Dani Olmo mit der spanischen Nationalmannschaft beim Finale der Olympischen Spiele gegen Brasilien. Bildrechte: imago images/Sven Simon

Der Zauberer macht den Qualitätsunterschied

Doch wenn Olmo spielt – der völlig zu Recht den Spitznamen "Zauberer" trägt – dann ist ein Qualitätsunterschied bei RB Leipzig zu erkennen. Er sieht Räume, die andere nicht sehen. Man merkt sofort, wenn er wieder dabei ist, es werden mehr gefährliche Pässe gespielt. Wenn dann sein genialer Vollender, Christopher Nkunku, dabei ist, kann RB Leipzig jeden Gegner dominieren und schlagen. Das Duo könnte für die restlichen Spiele entscheidend sein, wenn es um die Qualifikation für die Champions League und den DFB-Pokal geht. Sind beide fit und in Topform, wird RB Leipzig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen. Doch da ist dieses "Wenn". Die Furcht, dass sich Olmo wieder verletzen könnte, ist groß. Nach seinem ersten Einsatz über die gesamte Spielzeit nach langer Pause in Leverkusen wurde Olmo im darauffolgenden Spiel geschont, kam erst in der letzten halben Stunde rein. Und in Freiburg wurden der Spanier und auch Nkunku nach 61 Minuten ausgewechselt. Zu wichtig ist das geniale Duo auch mit Blick auf das wichtige Bundesliga-Duell am Samstag wieder in Freiburg. Ein geniales Duo - Dani Olmo (li.) und Christopher Nkunku (re.) Bildrechte: IMAGO/Roger Petzsche

Vertrag bis 2024 - verlängern oder verkaufen?