In seinen 108 Pflichtspielen für Salzburg sammelte er davon noch zu wenige (5 Tore, 15 Vorlagen). Das hinderte den Abräumer vor der Abwehr aber nicht daran, zum besten Spieler der Saison 2022/23 ausgezeichnet zu werden. Insgesamt holte er in zweieinhalb Saisons dreimal die österreichische Meisterschaft und zweimal den Pokal.

Seiwald reist also mit Silberware im Koffer nach Leipzig, mit der er sich in der jungen Kabine nicht verstecken muss - auch wenn er selbst zugibt, dass er sich an das höhere Bundesliga-Niveau erstmal akklimatisieren muss: "Im Vergleich zu Salzburg ist das Tempo schon etwas höher, da muss ich mich noch dran gewöhnen", sagt er.