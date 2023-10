Darmstadt startete immer wieder mit Vollgas in die Partien und traf so oft wie kein anderes Team in den ersten 30 Minuten (7 Mal). Wird spannend, denn RB ließ sich in der ersten halben Stunde bisher nur ein Gegentor einschenken.

Torsten Lieberknecht lobt die gute Arbeit von RB Leipzig, teilte in der Hessenschau aber auch die Kritik am rasanten Aufstieg des Klubs. "Bei der Frage, wie ist man in die Bundesliga gekommen, bin ich auch der Romantiker. Natürlich ist Leipzig auch sportlich in die Liga gekommen, aber man hat doch andere Wege gehen können, als viele andere Mannschaften, die vielleicht schon Jahre in der Regionalliga waren wie Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen."