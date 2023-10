Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Mit Olmo, Henrichs und Feuer Richtung Darmstadt

Hauptinhalt

Die Länderspielpause spielte vor allem zwei Leipzigern so richtig in die Karten: Dani Olmo und Benjamin Henrichs hatten Zeit, fit zu werden und sind Optionen für das knifflige Auswärtsspiel am Samstag in Darmstadt.