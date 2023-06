RB Leipzigs Stürmer Timo Werner wird Bundestrainer Hansi Flick in zwei der drei anstehenden Testspiele des DFB-Teams fehlen. Der 27-Jährige laboriert seit der 61. Minute des DFB-Pokalendspiels gegen Eintracht Frankfurt, in der er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, an einer Sprunggelenksblessur. "Wir haben mit Timo Werner einen Spieler, der nicht dabei ist die nächsten beiden Spiele gegen die Ukraine und auch dann auch in Polen", sagte Flick am Sonntag in einem Interview der ARD-"Sportschau".