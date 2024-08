RB gewann das Spiel gegen leidenschaftliche Bochumer knapp mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Neuzugang Antonio Nusa. In der 85. Minute stand der SIeg kurz auf der Kippe. Boadu, der von der AS Monaco ausgeliehene Stürmer, lief nach einem Ballverlust im Aufbauspiel und anschließendem Steckpass in die Tiefe Richtung Peter Gulacsi. Orban kam von der Seite und setzte zur Grätsche an. Der Leipziger Abwehrchef traf bei seiner Rettungsaktion auch leicht den Ball. Wohl auch deshalb fiel die Sperre mit zwei Spielen human aus. "Willi musste sich opfern", sagte Trainer Marco Rose am Samstag nach dem Spiel.