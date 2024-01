Nationalspieler Timo Werner steht derweil vor einem überraschenden Wechsel. Der 27-Jährige soll von RB Leipzig für ein halbes Jahr an Tottenham Hotspur verliehen werden. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, aber noch nicht in der finalen Phase. Details wie eine Kaufoption sind noch zu klären. Zuerst hatte Sky darüber berichtet. In Leipzig war man zuletzt davon ausgegangen, dass der Stürmer im Winter nicht wechselt. Mittlerweile bestätigte der Verein die Verhandlungen mit einem anderen Verein. Durch einen möglichen Transfer erhofft sich Werner mehr Spielzeit und dadurch bessere Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM in diesem Jahr. In Leipzig hat er seinen Stammplatz verloren, stand in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf.