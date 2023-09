Xavi Simons dürfte wieder in der Startelf stehen. Der Niederländer ist die Entdeckung der bisherigen Spielzeit. Mit seinen sieben Scorern hat er sich jetzt schon auf äußerst prominente Spuren begeben: Seit der Datenaufzeichnung gelang das nur zwei weiteren Liga-Neulingen in den ersten vier Einsätzen: Erling Haaland und dem Spanier Paco Alcacer (jeweils Bor. Dortmund). Zuletzt schoss der 20-jährigen Offensivakteur dreimal in Folge ein Tor selbst und assistiere bei einem anderen. Viermal in Serie schafften das in der Bundesliga nur Miroslav Klose, Arjen Robben, Marco Reus und Mario Mandzukic.

Xavi Simons (li.) und RB-Angreifer Luis Openda beim Jubel gegen den FC Augsburg. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE