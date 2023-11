Nach der 2. Runde im DFB-Pokal geht es in der kommenden Woche schon weiter mit der Champions League: Bei Roter Stern Belgrad kann RB vorzeitig ins Achtelfinale einziehen. Gleichzeitig will man in der Bundesliga den Anschluss an die Spitze nicht verlieren: Aktuell hat Leipzig fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen, der sich bislang kaum eine Blöße gibt. Zumal nach dem 0:1-Pokalaus in Wolfsburg auch nur noch diese beiden Wettbewerbe bleiben, in denen man sich zeigen kann.