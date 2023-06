Nationalspieler Lukas Klostermann wird RB Leipzig in der gesamten Saisonvorbereitung nicht zur Verfügung stehen. Wie der Verein mitteilte, zog sich der 27-Jährige im Training der Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Die Verletzung passierte vor dem Länderspiel in Polen.

Derweil hat sich Nachwuchs-Torwarttrainer Philipp Tschauner aus Leipzig verabschiedet. Der 37-Jährige, der vor einem Jahr seine aktive Karriere beendet hatte, löste seinen bis 2025 laufenden Vertrag auf und schließt sich dem SSV Jahn Regensburg an. Tschauner war 2019 zu RB Leipzig gewechselt und gehörte drei Spielzeiten zum Profikader. Der Schritt nach Regensburg ist auch einer in seine alte Heimat, wo er in Nürnberg in der Nachwuchsabteilung ausgebildet worden war.