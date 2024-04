Der 1. FC Magdeburg kann doch noch auswärts gewinnen und hat im direkten Kellerduell beim FC Hansa Rostock drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. Das Team von Trainer Christian Titz gewann am Sonntagnachmittag (21. April) vor 27.500 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion vollkommen verdient mit 2:0 (2:0). Es war der erste Erfolg auf fremdem Platz seit Ende November 2023.



Anders als noch in der Vorwoche gegen den HSV ließen die Magdeburger nach Wiederanpfiff nichts mehr anbrennen. Der FCM sprang mit nun 36 Punkten auf Rang zwölf und hat fünf Zähler Vorsprung auf den von Rostock besetzten Abstiegsrelegationsplatz. Am kommenden Sonntag (28. April) gastiert Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück in der MDCC-Arena.