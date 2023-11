Nach der Pause bemühte sich Osnabrück um mehr Durchschlagskraft, doch die defensiv disziplinierten Gäste ließen kaum etwas zu. In der 52. Minute schlug der FCM eiskalt zu: Eine starke Flanke von Herbert Bockhorn stoppte Atik erst mit der Brust, ehe der Wirbelwind, der in dieser Woche Papa geworden war, mit dem zweiten Kontakt die Kugel vorbei am Keeper in die Maschen beförderte. Magdeburg blieb mit der Führung im Rücken am Drücker und kam zu weiteren guten Chancen. So verfehlte Xavier Amaechi mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Tor nur knapp (57.). Mehr Erfolg hatte der kurz zuvor eingewechselte Luca Schuler in der 71. Minute, als der Stürmer, der erstmals nicht in der Startelf stand, einen Atik-Freistoß per Direktabnahme zum 2:0 ins Tor weiterleitete. Auch danach dominierte der FCM. Schuler hatte in der 77. Minute sogar den dritten Treffer auf dem Fuß, doch seine erneute Direktabnahme aus Nahdistanz ging über das Osnabrücker Tor.