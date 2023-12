Der 1. FC Magdeburg hat eine Woche nach dem Befreiungsschlag in Osnabrück auch den 1. FC Kaiserslautern bezwungen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am Samstagabend gegen die Pfälzer am Ende deutlich mit 4:1 (1:1). Damit kletterte der FCM in der Tabelle auf den zehnten Rang und hat weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der FCK kassierte zwei Tage nach der Entlassung von Dirk Schuster die vierte Niederlage in Folge.