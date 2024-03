KSC presst früh gegen überforderten FCM

Karlsruhe agierte mit einer Doppelspitze aus Igor Matanovic und Budu Zivzivadze, die den Magdeburger Innenverteidigern im Spielaufbau sofort auf den Füßen stand. Weder Daniel Heber, noch Daniel Elfadli oder der für Tobias Müller gekommene Andi Hoti fanden Anspielstationen im Mittelfeld. Und wenn sie den Ball herausbekamen, war der schnell wieder in den Reihen der massiv stehenden Badener. Der auffällige Zivzivadze testete in der fünften Minute erstmals Dominik Reimann, setzte den Nachschuss knapp daneben. Oft wusste sich die Titz-Elf nur mit Fouls zu helfen.

Heber patzt, Zivzivadze trifft doppel

So legte Tatsuya Ito an der Strafraumkante in der achten Minute einen Gegenspieler, Marvin Wanitzek trat an und fand Marcel Franke am langen Pfosten, der aus kurzer Distanz die Führung markierte. Und es wurde nicht besser: Heber zog ohne Not von links per Dribbling in den eigenen Strafraum, wurde unter Druck gesetzt und schob den Ball in die Füße von Zivzivadze, der sich einmal um die eigene Achse drehte und auf 2:0 stellte (15.). Die Blau-Weißen waren komplett von der Rolle, konnten sich nicht beschweren, dass die Pfeife von Schiri Sören Storks nach einem ungeschickten Einsteigen von Leon Bell Bell gegen Jerome Gondorf (18.) still blieb.

Und der FCM machte sich das Leben selbst schwer: Wieder war es Heber, der mit einem Querpass Reimann in Bedrängnis brachte, der den Ball halbhoch zentral zu Elfadli schlug. Der Libyer wurde gleich von zwei Spielern attackiert, verlor die Kugel, Zivzivadze bedankte sich und netzte zum zweiten Mal (25.). In der Folge zog sich der KSC zurück, ließ Magdeburg kommen. Doch einzig eine gute Chance durch Ito nach tollem Zuspiel von Silas Gnaka sprang dabei heraus (33.). Stattdessen schlug in der 40. Minute noch einmal der KSC zu. Nach einem Konter über David Herold legte Zivzivadze per Hacke auf Paul Nebel in den Rückraum ab, der Reimann gegen die Laufrichtung überwand.

Vierfachwechsel bringt nichts ein

Christian Titz reagierte auf die katastrophale erste Hälfte und wechselte vierfach. Doch das trug keine Früchte, im Gegenteil: Nach einer Ecke klärte Luca Schuler per Kopf zentral vor die Füße von Leon Jensen, dessen Direktabnahme knallte an die Latte. Die Magdeburger sahen nur zu, wie Marcel Beifus reagierte und den Ball zum 5:0 einnickte (50. Minute).

Eine Minute später spielte der eingewechselte Herbert Bockhorn einen schwachen Rückpass auf Jamie Lawrence, der die Kugel direkt in die Füße von Igor Matanovic spitzelte. Der ließ sich nicht bitten und erhöhte weiter (51.) - Karlsruhe traf von den ersten sieben Schüssen auf das Tor sechs in den Kasten. Danach verflachte die Partie zusehends, bis in der 80. Minute Luca Schuler die Kugel nach einer Ecke an die Latte köpfte. Reimann klärte in der Folge noch einmal gegen Ali Eren Ersungur, der nach einem weiteren Katastrophenpass das leere Tor vor sich hatte. In der Nachspielzeit kam Lawrence dann noch im Sechzehner mit dem Arm an den Ball, den fälligen Strafstoß versenkte Wanitzek trocken in die Mitte. Magdeburg bleibt auf Tabellenplatz zwölf, hat aber nur noch drei Punkte Vorsprung auf Rang 16 und sich dazu das Torverhältnis gehörig zerstört.