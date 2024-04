Der 1. FC Magdeburg kann am Wochenende einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gehen. Die Konstellation des 31. Spieltags spricht für die Elbestädter. Während das Team von Christian Titz am Sonntag (13:30 Uhr/Audiostream und Ticker) Schlusslicht VfL Osnabrück zu Gast hat, treten die Konkurrenten Kaiserslautern und Rostock beim Top-Duo der Liga an.