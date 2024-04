Trauer bei Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg: Busfahrer Detlev Later ist am Dienstag (23. April 2024) im Alter von 68 Jahren unerwartet gestorben. Das gab der FCM auf Instagram bekannt.

Later fuhr das Team am Sonntag noch zum Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Der Verein schrieb: "Der FCM ist bestürzt und fassungslos." Man werde "Bussi unendlich vermissen". Kapitän Amara Condé sagte auf der Medienrunde am Mittwoch (24. April 2024): "Es war ein Riesenschock. Es war immer ein Genuss mit ihm, er hatte immer einen super Spruch auf den Lippen. Es ist eine beschissene Nachricht: Herzliches Beileid für alle Angehörigen und die ganze Familie. Jetzt umso mehr müssen wir auch für ihn, die Saison gut abschließen, das ist das Mindeste, was wir tun können."