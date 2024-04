Das Kopfrattern nach dem Abschlusstreffer

Die späten Gegentore im Elbeduell gegen den HSV waren auch in den Tagen nach dem 2:2 noch Thema beim FCM: "Wir waren 65 Minuten top. Wir müssen schaffen, über 90 Minuten unsere Leistung zu bringen", sagt Müller und gibt einen Einblick in die Spiel-Analyse: "Wir haben alles unter Kontrolle, dann kommt der Anschlusstreffer. Dann fängst Du an, zu überlegen. Dann machst Du vielleicht auch unbewusst einen Schritt weniger." Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Für das Gastspiel in Rostock verspricht der 29-Jährige: "Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir am Sonntag an den 65 Minuten anknüpfen und als Sieger vom Platz gehen."

Rostocker Heimstärke

Und das dürfte schwer genug werden: Rostock ist das Top-Team der abstiegsbedrohten Zweitliga-Klubs. Von den jüngsten vier Spielen gewannen die Ostseestädter drei. Mit einem weiteren Erfolg könnte Hansa den FCM sogar überholen. Und: Rostock holt seine wichtigen Punkte zuhause: Sechs Heimsiege stehen nur drei Auswärtssiegen gegenüber 20 Punkte sammelte die Kogge im heimischen Stadion, nur elf auf fremden Plätzen. Das weiß auch Müller: "Wir wissen, dass am Sonntag eine sehr hitzige Stimmung sein wird. Rostock mit den eigenen Fans im Rücken, da kann eine Wucht entstehen." Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Hansa führt Foul-Statistik an

Während der FCM noch immer das Zweitliga-Team mit dem größten Ballbesitz ist, führt Hansa eine eher unrühmliche Statistik an: Rostock ist mit 424 Fouls am Gegner der Blutgrätschen-Meister der Liga. Und das mit deutlichem Vorsprung. Greuther Fürth, das Team, das am zweithäufigsten unfair zulangst, hat bisher 360 Mal gefoult.