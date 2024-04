Der 1. FC Magdeburg hat nach drei hohen Pleiten in Folge den freien Fall einstweilen gestoppt. Weil die Blau-Weißen aber bereits zum fünften Mal nacheinander ohne eigenen Torerfolg blieben, kam das Team von Cheftrainer Christian Titz nicht über 0:0 bei der SV Elversberg hinaus. Die Möglichkeiten zum Sieg vor 8.864 Zuschauern an der Kaiserlinde waren gerade im zweiten Durchgang vorhanden. Der FCM hat mit nun 32 Punkten nach 28 Spielen aktuell zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Am nächsten Wochenende gastiert der Hamburger SV in Magdeburg, ehe der Kellerkracher bei Hansa Rostock ansteht.