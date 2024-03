Titz hatte nach dem 0:7-Debakel vor zwei Wochen gegen Karlsruhe in erster Linie mentale Stärke von seinen Spielern gefordert. Die enttäuschten allerdings über weite Strecken der ersten Hälfte. Hannover agierte ab der erste Minute spielbestimmend und arbeitete sich zahlreiche Abschlüsse heraus. Alleine Andreas Voglsammer und Nicolo Tresoldi hatten ein gutes halbes Dutzend Chancen in der ersten Hälfte.

Bis zur Pause steigerte sich der FCM, blieb allerdings im Abschluss weiter glücklos. Luca Schuler hatte zwar drei gute Möglichkeiten, zielte aber entweder zu unpräzise, stand im Abseits oder wurde von der aufmerksamen Hannoveraner Hintermannschaft rechtzeitig gestört. Auf der Gegenseite hätten die 96er kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar erhöhen können, Havard Nielsen schoss nach Phil Neumanns halbhoher Hereingabe aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Dennoch boten sich noch Chancen zum Ausgleich - wenn auch unter Mithilfe des Gegners. Bright Arrey-Mbi traf nach einer gefährlichen Hereingabe von Alexander Nollenberger fast ins eigene Netz (76.), Schuler rauschte wenig später per Kopf nur knapp an einer Hereingabe vorbei.

Wie es besser ging, zeigte Hannover in Person von Sei Muroya: Der Japaner tanzte die gesamte Magdeburger Hintermannschaft aus und ließ Reimann im Anschluss aus kurzer Distanz keine Chance (84.). Cedric Teuchert beseitigte in der fünften Minute der Nachspielzeit auch die letzten Zweifel am deutlichen Auswärtssieg.