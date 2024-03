Das Magdeburger Fußballstadion soll einen neuen Namen bekommen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat sich das US-Elektronik-Unternehmen Avnet die Rechte gesichert. Der Konzern hatte vor knapp zwei Jahren angekündigt, in Bernburg ein Zentrum für elektronische Bauteile zu errichten und dort mehrere Hundert Arbeitsplätze zu schaffen.

Angaben dazu, für wie lange Avnet die Namensrechte am Stadion nun hat und wann es offiziell umbenannt wird, wollte eine Unternehmenssprecherin noch nicht machen. Momentan hat die Namensrechte am Magdeburger Stadion noch das lokale Telekommunikationsunternehmen Magdeburg-City-Com (MDCC), der Vertrag läuft am Saisonende aus. Zu den Gesellschaftern dieses Unternehmens zählen die Städtischen Werke Magdeburg.