Thomas Hoßmang wird nicht über das Saisonende hinaus Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg bleiben. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Verein begründet den Schritt damit, in diesem Bereich einen neuen Impuls setzen zu wollen. In diesem Zusammenhang werde der auslaufende Vertrag mit Hoßmang nicht verlängert. Aktuell seien Verein und Trainer im Austausch, ob und in welcher Form eine weitere Zusammenarbeit denkbar ist.