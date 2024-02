Halbouni war im Sommer 2022 von Werder Bremen II nach Magdeburg gekommen, absolvierte nach einem Kreuzbandriss aber kein einziges Pflichtspiel für die Profis. So kam der gebürtige Kanadier vor allem in der zweiten Mannschaft des FCM zum Einsatz. Sein letztes von insgesamt acht Spielen in der Oberliga datiert allerdings vom 12. August vergangenen Jahres. In der Folge hatte Halbouni mit Knieproblemen zu kämpfen und stand nicht mehr auf dem Rasen.