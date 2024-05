Der 1. FC Magdeburg hat den Matchball zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga vergeben. Am Samstagabend kam der FCM im Duell beim direkten Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern mit 1:4 unter die Räder. Damit spitzt sich die Situation im Keller am drittletzten Spieltag zu. Das Team von Christian Titz hat als Elfter fünf Punkte Vorsprung auf Wehen auf dem Relegationsplatz. Die Hessen haben aber wie Schalke auf Position zwölf eine Partie weniger.