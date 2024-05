Der gebürtige Mannheimer kennt die Stimmung in der Pfalz gut, will sich jedoch nicht davon beeindrucken lassen. "Das sind Spiele, die die Jungs kennen und bei denen sie wissen, was sie erwartet." In einer qualitativ gut besetzten Liga habe der FCM einige Punkte liegen gelassen. Dies soll am Samstagabend anders laufen, damit die letzten Wochen der Saison entspannter laufen.