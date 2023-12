Beim e.V. kamen 2,8 Millionen Euro in die Kassen, ein Gewinn von 43.000 Euro erzielt. Präsident Dr. Jörg Biastoch freut sich über den Weg, den der Verein geht: "Der 1. FC Magdeburg e.V. hat sich in den vergangenen Jahren gut weiterentwickelt. Die neu geschaffene U-23-Mannschaft ist auf Anhieb in die Oberliga aufgestiegen und spielt dort eine gute Rolle. Auch mit den weiteren Nachwuchsmannschaften streben wir eine bestmögliche Förderung und Entwicklung an. Wir haben gerade infrastrukturell einige Herausforderungen vor uns, die wir mit viel Ehrgeiz und vollem Engagement angehen werden."