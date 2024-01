Der 1. FC Magdeburg hat kurz vor Schließung des Transferfensters Stürmer Emir Kuhinja verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Freitag (26. Januar) bekannt. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten SGV Freiberg. FCM-Cheftrainer Christian Titz sieht in ihm einen schnellen Stürmer mit Entwicklungspotenzial. Sportgeschäftsführer Otmar Schork betonte, dass Kuhinja "am Anfang seiner Entwicklung steht und der mit uns den nächsten Schritt gehen will."