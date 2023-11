Nach acht sieglosen Spielen in Serie hat der 1. FC Magdeburg am vergangenen Wochenende wieder einmal gewonnen. Entscheidenden Anteil am 2:0-Sieg des FCM in Osnabrück hatte Amara Condé – der 26-Jähriger führte die Magdeburger in der Bremer Brücke als Kapitän aufs Feld, und war mit 11,6 Kilometern Strecke der laufstärkste Magdeburger.

Der Sieg war wichtig, sagt Condé vier Tage später in einer Medienrunde in Magdeburg. Dem Ende der Sieglos-Serie soll nun eine Erfolgsserie folgen. Vier Spiele stehen in den kommenden gut zwei Wochen an, drei Partien in der Liga und das DFB-Pokal-Achtelfinale: "Wir haben jetzt noch ein paar Spiele, wo wir noch einmal richtig viel rausholen können, wo wir richtig Schwung mitnehmen können", blickt Condé auf die Partien in Kaiserslautern, gegen Fürth sowie das Liga- und Pokal-Doppel-Feature gegen Düsseldorf.