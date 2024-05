Schuler hatte in der Saison 2020/21 sein Profidebüt bei Schalke 04 gegeben, schlug dann in Magdeburg in der folgenden Spielzeit ein, traf zwölf Mal und war ein Garant für den Aufstieg des FCM in die 2. Bundesliga. Nach einer von Verletzungen geprägten Saison gelang es Schuler in der abgelaufenen Spielzeit. Sich wieder in die Stammelf zu kämpfen. Sechs Tore gelangen dem 1,90 Meter großen Offensivmann. Den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängerte Schuler nicht. "Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Als ich gehört habe, dass sich Hertha gemeldet hat, war das Grinsen riesig", sagte er über den Wechsel in die Hauptstadt.