Tatsächlich scheinen Titz' Verdienste die aktuelle durchaus nicht ungefährliche Tabellensituation zu überstrahlen. In seiner ersten Saison beim FCM führte der 52-Jährige die abstiegsbedrohten Magdeburger zum Klassenerhalt in der 3. Liga, um in der Folgesaison als Meister mit 14 Punkten Vorsprung aufzusteigen. Auch in der 2. Bundesliga schaffte Magdeburg unter Titz den sicheren Klassenerhalt. Nach einem anfänglichen Höhenflug stürzte der FCM in der laufenden Spielzeit zum Hinrundenende aber auf Platz 13 ab, mit drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.