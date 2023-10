Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Sonntag beim 1. FC Nürnberg 0:1 verloren. Das Team von Christian Titz bleibt damit zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und verliert den Anschluss an die Tabellenspitze. Nach ordentlicher erster Hälfte verlor der FCM in der zweiten Halbzeit den Faden.