Der 1. FC Magdeburg hat bei Greuther Fürth durch ein Tor in letzter Minute noch einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz erkämpfte sich am Sonnabend ein 1:1 (0:0)-Unentschieden und vergrößerte damit den Abstand auf den Relegationsplatz vorübergehend auf vier Punkte. Ausgerechnet Mohammed El Hankouri, der wegen eines Muskelbündelrisses drei Monate lang ausgefallen war und am Ronhof sein Comeback nach Einwechslung feierte, sorgte mit einem wunderschönen Schlenzer in der Nachspielzeit für den umjubelten Ausgleich. Es war zugleich das erste Fürther Gegentor nach fünf Zu-null-Siegen in Serie.