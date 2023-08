Viertes Spiel, erstmals zu Null – Aktuell bester Zweitliga-Keeper

Nach Abpfiff wurde vor allem Reimann von den knapp 3.000 mitgereisten FCM-Fans minutenlang gefeiert. Die Freude über das Remis war groß an diesem Sonntag in Hamburg. Erstmals überhaupt punkteten die Sachsen-Anhalter beim Angstgegner am Millerntor. Dadurch setzten die Blau-Weißen ihre Ungeschlagenserie in der neuen Saison fort. Und erstmals blieb das Team von Trainer Christian Titz dabei ohne Gegentor.

Dominik Reimann lieferte am Millerntor eine ganz starke Partie und hatte entscheidenden Anteil am Punktgewinn des FCM. Bildrechte: IMAGO/Susanne Hübner

Mit seinen Paraden hatte Reimann entscheidenden Anteil am Magdeburger Punktgewinn. "Dass die Fans das sehen, gibt einem mehr Selbstbewusstsein für die kommenden Spiele", freute sich der Tormann im "Sport im Osten"-Interview, der seit Juli 2021 die Stammkraft im Gehäuse des FCM ist. Dank seinen Reaktionen von Hamburg ist Reimann nun der Zweitliga-Torhüter mit den meisten abgewehrten Schüssen (22). Und überhaupt läuft es in dieser Saison ziemlich gut für den früheren Dortmunder: Die noch junge Spielzeit ist die bisher beste in seiner Karriere. Reimann wehrte bisher 84,6 Prozent der gegnerischen Torschüsse ab.

Konkurrent Pollersbeck (vorerst) verdrängt

Es scheint, als würde ihn gerade die Verpflichtung von Julian Pollersbeck zu neuen Bestleistungen anstacheln. Pollersbeck wurde im Sommer als Konkurrent für Reimann geholt. Der 29-Jährige spielte einst unter Titz beim Hamburger SV, saß aber zuletzt in der französischen Ligue 1 zumeist auf der Bank. Mit dem Pollersbeck-Transfer schien die Zeit von Reimann, der vor allem in der Strafraumbeherrschung und der Spieleröffnung noch Reserven hat, im FCM-Tor gezählt.

Julian Pollersbeck (1. Reihe, li.) muss sich aktuell hinter Dominik Reimann anstellen. Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Lob und Kritik von Trainer Titz