26:5 Torschüsse für St. Pauli

Gastgeber St. Pauli war vor knapp 30.000 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion über weite Strecken das klar bessere Team. Ausdruck der Hamburger Dominanz waren 9:0 Torschüsse in der ersten Halbzeit, nach dem Wechsel schraubte das Team von Pauli-Coach Fabian Hürzeler die Statistik auf 26:5 Torschüsse in die Höhe. Doch immer wieder scheiterte St. Pauli am starken Magdeburger Schlussmann Dominik Reimann.

Einmal Pfosten und elf Hochkaräter

Eine der St.-Pauli-Chancen: Elias Saad zieht ab Bildrechte: IMAGO/Lobeca Der 26-Jährige Magdeburger Torwart entschärfte Hamburger Großchancen von Andreas Albers (8./51./66), Lars Ritzka (26./45.), St.Pauli-Kapitän Jackson Irvine (30./57./59.) , Scott Banks (74./84.) und Oladapo Afolayan (78.). Die Schüsse von Albers und Co. sowie die Kopfbälle von Irvine faustete Reimann meist weg und hielt seinen Kasten so sauber. Bei der besten St. Pauli-Chance war Reimann schon geschlagen, nach einer Ecke köpfte Albers aber an den Außenpfosten (63.).

Erste FCM-Chance nach 55 Minuten

Magdeburg war offensiv lange abgemeldet, St. Pauli störte das FCM-Aufbauspiel anfangs sehr hoch, später überließ der FCSP dem FCM den Ball im Mittelfeld, ging dann aber sehr entschieden drauf und stand hinten dicht. Bis zur ersten FCM-Torchance vergingen 55, Minuten, bis dahin hatte der Gastgeber bereits 13:0 Torschüsse.

1:0-Garant Schuler lässt 0:1 zweimal liegen

Die erste Magdeburger Möglichkeit hatte es dann aber gleich richtig in sich: Aus dem Nichts wurde Angreifer Luca Schuler geschickt. Der Mittelstürmer, der zuletzt in vier Spielen in Serie das 1:0 für Magdeburg gemacht hatte, bekam den Ball im Strafraum unter Bedrängnis aber nicht ganz unter Kontrolle und schoss drüber (55.).

Insgesamt hatte der FCM deutlich weniger Torschüsse als die Gastgeber: Die Magdeburger Abschlüsse hatten es aber richtig in sich: Bei einer Doppelchance nach einem Konter scheiterte Luc Castaignos zunächst freistehend an FCSP-Schlussmann Nikola Vasilj, den Abpraller setzte Schuler freistehend neben das Tor (70.). In der hektischen Schlussphase forderte Magdeburgs Daniel Efadli Vasilj noch per Kopf (87.).

Pauli seit 295 Minuten ohne Tor - Erster FCM-Punkt am Millerntor

Das 0:0 ist für St. Pauli bereits das dritte torlose Remis in Serie. Seit 295 Minuten warten die Hamburger auf einen Torerfolg, seit 305 Minuten ist das Hürzeler-Team nun ohne Gegentor. Der FCM holte überhaupt den ersten Punkt bei St. Pauli. In nun wettbewerbsübergreifen acht Duellen kam Magdeburg zum zweiten Remis bei sechs Niederlagen. Ein Remis trotzte der FCM den Hamburger im Juni 2007 in der Regionalliga bei einem 1:1 ab.

Das sagten die Trainer

