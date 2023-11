Bei den Gastgebern, die im Gegensatz zu Magdeburg (13 Punkte) lediglich sieben Zähler auf dem Konto haben, ging es zuletzt turbulent zu. Der Tabellenletzte hatte sich in der vergangenen Woche von seinem Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger getrennt. Als Interimscoach hat Co-Trainer Martin Heck das Team übernommen. Trotz der Neubesetzung auf der Trainerbank glaubt Titz beim Gegner nicht an große taktische und spielerische Veränderungen, zudem schaut der 52-Jährige lieber auf sein Team. "Wir fokussieren uns auf unser Spiel", sagte Titz und gab die Devise vor: "Wir gehen raus und schießen ganz einfach den Ball ins Tor rein. Dann kommt auch das Selbstwertgefühl zurück."

Für beide Teams ist es das erste Duell in der 2. Bundesliga. Im letzten Aufeinandertreffen feierte der FCM im Mai 2022 in der 3. Liga einen 5:1-Kantersieg an der Bremer Brücke, wobei die Magdeburger vier Tore in der zweiten Halbzeit erzielten.