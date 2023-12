Der 1. FC Magdeburg will am Samstagabend (Anstoß: 20:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen den 1. FC Kaiserslautern das Polster auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. Am vergangenen Wochenende beendeten die Sachsen-Anhalter mit dem 2:0-Erfolg beim VfL Osnabrück ihre Durststrecke mit zuvor acht Spielen ohne Sieg, nun wollen sie gegen den FCK nachlegen. Drei Punkte beträgt aktuell der Vorsprung des FCM auf den Relegationsplatz.